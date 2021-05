Cerri: «Abbiamo fatto tanti errori in stagione, ne abbiamo parlato in spogliatoio»

Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa: le sue parole

Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole.

«Di errori ce ne sono stati, non credo che sia il momento di elencarli tutti. Lo abbiamo già fatto in spogliatoio e speriamo di non commetterne più in futuro. I capelli biondi? Ho perso una scommessa, ma centrava la salvezza e quindi sono contento di averla persa».