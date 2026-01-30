Atalanta News
Cessione Lookman, niente accordo tra Fenerbahce e Atalanta: tutti gli aggiornamenti
Cessione Lookman, brusca frenata tra Atalanta e Fenerbahce: ecco cosa manca all’intesa, le ultime
Il Fenerbahçe continua a cercare rinforzi per il reparto offensivo, ma la trattativa per Ademola Lookman non ha ancora raggiunto la fumata bianca. Il club turco ha individuato nell’attaccante dell’Atalanta il profilo ideale, presentando un’offerta ufficiale ai nerazzurri.
L’Atalanta, pur ascoltando la proposta, ha posto condizioni precise: servono termini di pagamento differenti oppure garanzie bancarie che tutelino la società. Proprio su questo punto si è arenato il dialogo, nonostante la volontà del Fenerbahçe di accelerare.
Nelle ultime ore c’è stato un incontro diretto tra le parti, ma l’intesa non è stata trovata a causa delle divergenze sulle modalità di pagamento. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui la trattativa resta aperta ma ancora lontana dalla conclusione.
