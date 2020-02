Cessione Roma, piccolo ritardo ma niente in discussione. Le ultime

Cessione Roma, piccoli ritardi nell’operazione ma niente è in discussione. Le firme tra Pallotta e Friedkin potrebbero essere messe negli Stati Uniti

Ci sono stati dei ritardi per la cessione della maggioranza da Pallotta a Friedkin, ma niente che possa minare il buon esito della trattativa. Il cambio di proprietà, per la Roma, non è assolutamente in dubbio.

Il Tempo spiega gli ultimi sviluppi della situazione, i legali delle parti si stanno confrontando sui dettagli finali, in particolare su alcune clausole. Inoltre sembra che le firme definitive per sancire l’affare possano essere apposte direttamente negli Stati Uniti.