Cessione Salernitana: ecco l’ultimo nome per il club campano

Cessione Salernitana, Mian ha espresso interesse ad acquisire il club granata: ecco le parole dell’imprenditore

Maurizio Mian interessato ad acquisire la Salernitana. Il presidente Lotito deve cedere la società entro il 25 giugno, ma una soluzione effettiva non è stata ancora trovata. Secondo quanto riporta La Nazione, l’imprenditore – già attivo nel mondo del calcio con l’acquisizione del Pisa nel 2002, con la presidenza del Pontedera nel 2006 e nel 2010 con le azioni della Carrarese – avrebbe dato mandato ai suoi legali per ufficializzare l’interesse.

Lo stesso Mian, sempre per le colonne del quotidiano, ha dichiarato: «Si tratta di una piazza meravigliosa che magari non ha una tradizione pari ad altri grandi club del sud Italia, ma può sicuramente contare su un grande bacino di utenza. Sarei felicissimo di operare in una realtà così importante e passionale per regalare gioia e spettacolo al popolo granata».