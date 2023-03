Gianluca Vidal, trustee per la cessione della Sampdoria, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati

Gianluca Vidal, trustee per la cessione della Sampdoria, ha frenato le voci che vedono il gruppo Al-Thani in pole per acquisire i blucerchiati. Le sue parole:

«A oggi non è arrivato nulla. Per me sono tutti in gara, ma la differenza la fa chi mette i soldi sul tavolo».