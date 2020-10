Champions League amara, seconda giornata senza vittorie per le italiane, Pirlo k.o.

Serata amara per la Juve che incassa la prima sconfitta stagionale, un punto a Bruges per la Lazio. Pareggiano anche Atalanta e Inter

Settimana amara per le italiane in Champions, con tre pareggi e il tonfo della Juventus in casa contro un Barcellona non irresistibile. La prima giornata aveva illuso, mentre il bilancio della seconda è tutt’altro che scontato. La Lazio non va oltre il pareggio, con mezza squadra fuori, a Bruges: pesano le assenze di Immobile, Luis Alberto, Anderson e Lazzari. Inzaghi, in emergenza totale causa Covid-19 e sospette positività, non va oltre l’1-1 (firmato Correa) in Belgio, con una panchina quasi esclusivamente di ragazzi della Primavera. Sconfitta pesante per la Juve allo Stadium, contro un Barcellona con diverse assenze e reduce dalla sconfitta nel Clasico.

La apre Dembelé e la chiude Messi, ma in mezzo gli spagnoli hanno almeno altre 4 occasioni clamorose, Juve mai in partita e zero tiri in porta: primi segnali di allarme per Pirlo, che aspetta con ansia il ritorno di Ronaldo. Martedì invece l’Atalanta ha strappato un punto in rimonta all’Ajax grazie a una doppietta di un super Zapata, mentre il cammino europeo dell’Inter è sempre più in salita dopo il secondo pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: Conte le prova tutte ma stavolta Lukaku non trova la porta (solo una traversa per lui), ora per il passaggio del turno diventano decisive le prossime sfide contro il Real di Zidane.