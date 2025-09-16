Champions League, ecco le formazioni ufficiali di Athletic Bibao Arsenal - Calcio News 24

Champions League, al via Athletic Bilbao – Arsenal: formazioni ufficiali e dove vedere la sfida

La Champions League 2025/26 è pronta a riaccendere le emozioni con la sua nuova fase a girone unico, e una delle partite più attese della prima giornata è senza dubbio Athletic Bilbao – Arsenal. Lo stadio San Mamés ospiterà una serata speciale: per i baschi si tratta del ritorno in Champions League dopo ben 11 anni, un evento che infiamma l’intera città di Bilbao e tutto il popolo rojiblanco.

Il match segna anche l’inizio del percorso europeo dell’Arsenal, che arriva in Spagna con grandi ambizioni. Entrambe le squadre cercheranno di partire col piede giusto in una fase a girone che, con la nuova formula della Champions League, diventa più lunga e complessa rispetto al passato.

Le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao – Arsenal

Ecco le probabili formazioni in attesa di conferma ufficiale:

Athletic Bilbao (4-2-3-1):

Unai Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Vesga, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Sannadi.

Allenatore: Ernesto Valverde

Arsenal (4-3-3):

Raya; White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

Allenatore: Mikel Arteta

Entrambe le formazioni si presentano con assetti offensivi, promettendo spettacolo e intensità. L’Athletic punta sull’esperienza di Iñaki Williams e sull’organizzazione tattica di Valverde, mentre l’Arsenal si affida alla qualità in mediana e alla velocità degli esterni per colpire in ripartenza.

Dove vedere la partita di Champions League?

La sfida Athletic Bilbao – Arsenal, valida per la prima giornata della Champions League, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, piattaforma che detiene i diritti per alcune delle migliori partite del mercoledì sera. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming attraverso l’app ufficiale del servizio, disponibile su Smart TV, smartphone e tablet.

Il match è attesissimo anche per il significato simbolico: l’Athletic torna a calcare il palcoscenico più prestigioso d’Europa dopo oltre un decennio, mentre l’Arsenal vuole confermare i progressi visti nelle ultime stagioni sotto la guida di Arteta.

La Champions League è ufficialmente ripartita, e Athletic Bilbao – Arsenal promette di essere una delle sfide più affascinanti di questa prima giornata.