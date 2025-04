Champions League, Borussia Dortmund Barcellona finisce 3-1. Blaugrana in semifinale con il brivido

Accede con il brivido alla semifinale il Barcellona, che dopo il 4-0 dell’andata, rischia la rimonta del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park nei quarti di finale di Champions League perdendo 3-1.

La squadra di Hansi Flick, forse adagiata dopo l’ampio vantaggio totale, manca l’approccio al match e dopo appena 11 minuti è costretta ad inseguire per la rete di Guirassy su calcio di rigore, che di fronte a Szczesny con il cucchiaio, supera il portiere polacco che aveva causato il fallo.

Per il Borussia non mancano le occasioni per raddoppiare, già nel primo tempo, ma gli spagnoli riescono a chiudere in svantaggio di una sola rete la prima frazione di gioco.

Nella ripresa il copione non cambia e dopo appena 4 minuti il gol di Guirassy, su assist di Bensebaini, spaventa il Barcellona e accende le speranze dei gialloneri, che avanti 2-0 credono alla rimonta fino al 54′ quando proprio il terzino algerino, devia nella propria porta il cross di Fermin Lopez portando sul 2-1 il punteggio.

Al 76′, però, ecco tornare a riaccendersi le speranze del Borussia che ancora con Guirassy sigla il 3-1 tornando a -2 dal Barcellona nella doppia sfida. La rete di Brandt, annullata per netto fuorigioco, è l’ultimo squillo dei tedeschi che si arrendono al triplice fischio con il totale di 3-5.

Per il Barcellona, però, si tratta della prima sconfitta del 2025, arrivata dopo 24 risultati utili consecutivi. Una sconfitta comunque indolore, visto l’accesso alle semifinali, dove affronteranno la vincente tra Inter e Bayern Monaco.