Champions League, sarà Inter PSG la finale di Monaco di Baviera

Champions League, il PSG raggiunge l’Inter in finale: battuto 2-1 l’Arsenal: seconda finale per i francesi, che sognano ancora il triplete

Il PSG batte l’Arsenal e sarà così l’avversaria dell’Inter in finale di Champions League. I parigini tornano in finale dopo quella persa contro il Bayern Monaco a Lisbona nel 2020.

Decisiva la vittoria back to back contro l’Arsenal: 1-0 all’Emirates e 2-1 in casa questa sera, con i gol di Ruiz e Hakimi. I parigini continuano a coltivare il sogno triplete, che per il tecnico Luis Enrique sarebbe il secondo in carriera.