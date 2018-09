Piccini verso Juventus-Valencia: «CR7 atleta formidabile»

Cristiano Piccini pronto ad affrontare Cristiano Ronaldo in Juventus-Valencia: ecco le parole del terzino di Marcelino a Sky Sport

Juventus-Valencia: mercoledì in programma la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Chi conosce bene i bianconeri in casa Che è l’ex Fiorentina Cristiano Piccini, che ha commentato ai microfoni di Sky Sport: «Siamo una squadra giovane con ragazzi ottimi che hanno voglia di crescere. Non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma bisogna tenere in conto che siamo tanti calciatori nuovi e dobbiamo trovare la nostra dimensione».

Prosegue il laterale destro, parlando di Cristiano Ronaldo: «L’ho già affrontato ai tempi del Betis Siviglia, ci giocai contro anche in ritiro con la Fiorentina: è un atleta formidabile, ha vinto tutto con tanto lavoro, la cosa più bella». Infine, una battuta sulla possibile chiamata della Nazionale: «Sono partito dal basso: se arriverà la chiamata di mister Mancini sarà sicuramente una cosa straordinaria».