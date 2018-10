Napoli, sale l’attesa per la sfida al Psg: staccati 48 mila tagliandi

Champions League, c’è grande attesa per la sfida tra Napoli e Paris Saint Germain: già staccati 48 mila tagliandi, superato record stagionale

Fin qui imbattuto in Champions League, con la vittoria per 1-0 sul Liverpool come ciliegina sulla torta, il Napoli è atteso dal confronto decisivo contro il Paris Saint Germain: uno scontro diretto per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, con i partenopei forti del 2-2 della gara di andata che ha dimostrato di potersela giocare.

E sarà un San Paolo brulicante, come riportato dal Corriere dello Sport: sono già stati staccati 48 mila tagliandi per la gara contro Neymar e compagni. Dati impressionanti, visto che è stato già superato abbondantemente il record stagionale: 37.057 spettatori per la gara contro i Reds.