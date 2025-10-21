Champions League, i risultati degli anticipi: Fermin Lopez trascina il Barcellona nella goleada contro l’Olympiacos. Spettacolo senza gol tra Kairat e Pafos

Champions League, i risultati degli anticipi: Fermin Lopez trascina il Barcellona che ne fa 6 ai greci dell’Olympiacos. Spettacolo senza gol tra Kairat e Pafos

Si sono concluse le due partite in contemporanea delle 18:45 del terzo turno di League Phase di Champions League previste per oggi, con risultati significativi per le squadre coinvolte.

A partire dal Barcellona che aggancia momentaneamente la vetta con 6 punti grazia ad un dilagante 6-1 sull’Olympiacos. Per i balugrana è Fermin Lopez a rubare la scena a Lamine Yamal, portandosi a casa il pallone dell’incontro per la sua prima tripletta nella competizione, ma anche il talento classe 2008 entra nel tabellino dei marcatori del club catalano.

Barcellona che domina la partita sin dai primi minuti e nonostante la sorpresa Dro Fernandez nel tridente offensivo, è proprio il giovane, classe 2008 anche lui, ad avviare l’azione dell’1-0 di Fermin Lopez dopo 7 minuti, servendo di tacco sulla corsa Baldé che pesca in area il centrocampista glaciale nel sbloccare il punteggio.

Blaugrana che al 38′ minuto trovano anche il raddoppio dopo una grande percussione di Yamal a sinistra che scappa a Ortega e serve quasi involontariamente a Lopez la palla del 2-0 a portiere battuto. Al riposo 2-0, il Barcellona rientra in campo e subisce la rete del 2-1 da El Kaabi che in un primo momento sigla il vantaggio su azione, ma il gol viene prima annullato e poi trasformato in rigore, che lo stesso attaccante dell’Olympiacos risolve battendo Szczesny e riaprendo il match almeno fino al 57′ quando l’espulsione di Hezze, condanna l’Olympiacos in inferiorità numerica per il finale di partita.

Da qui la goleada dei blaugrana che con Yamal siglano su rigore al 68′ il 3-1, poi grazie a Rashford fanno 4-1, e con Fermin Lopez centrano anche il successivo 5-1, su assist di Bardeghji, classe 2005 subentrato a Yamal e che si sbarazza del suo avversario con un meraviglioso elastico prima di servire il centrocampista spagnolo per la manita. A chiudere i conti, la doppietta di Rashford che sigla il 6-1 finale su assist di Pedri.

Nel secondo match della giornata, il Kairat non è riuscito a sfondare la difesa del Pafos, che è rimasto in 10 contro 11 praticamente per tutta la durata del match a causa dell’espulsione di Correia al minuto 4. Nonostante il dominio territoriale, i ciprioti hanno resistito, e il Kairat ha visto sfumare la vittoria quando il gol di Anarbekov è stato annullato per fuorigioco. La partita è finita con un deludente 0-0: tuttavia, per i kazaki, è arrivato finalmente il primo punto della stagione in Champions League.