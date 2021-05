Chelsea, Cech: «Semifinale merito di Tuchel. Sui tifosi nel club...»

Petr Cech, collaboratore del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Real Madrid

TUCHEL – «Quando si cambia allenatore, si spera in una reazione da parte della squadra. Prima di Tuchel mancava fiducia, lui è stato bravo a trovare il modo per rimettere la squadra sulla giusta strada. Bisogna dargli atto di aver fatto un grande lavoro, per questo siamo in semifinale di Champions League».

TIFOSI NEL BOARD DEL CHELSEA – «Nel nostro club cerchiamo di fare il meglio per i nostri tifosi. Questa è l’idea che abbiamo deciso di applicare dalla scorsa settimana. Vedremo come andrà».