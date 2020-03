Chelsea: in cosa Kovacic ha numeri elevatissimi

Insieme a Jorginho e Kanté, Kovacic compone il centrocampo del Chelsea. Il croato ha numeri elevatissimi nel dribbling

Kovacic è una risorsa importante per il Chelsea di Lampard. L’undici tipo dei blues consiste in un 433 asimmetrico in cui il croato agisce in coppia con Jorginho, e Kanté gioca come vertice alto.

L’ex Inter, in Premier League, ha dimostrato un ‘esplosività fuori dal normale. Grazie a un ottimo cambio di passo, Kovacic riesce spesso a saltare le linee di pressione avversarie con ottime conduzioni palla al piede. Basti pensare che è addirittura uno dei giocatori della Premier che vince più dribbling: ben 69 fin qui. Solo 4 calciatori hanno fatto meglio di lui.