Chelsea, Joao Felix la tocca piano: «Il nostro obiettivo stagionale è vincere la Champions»

Joao Felix, attaccante del Chelsea, ha parlato a Eleven Sports degli obiettivi stagionali dei blues. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Il nostro obiettivo stagionale è al 100% vincere la Champions League. Qui ho più libertà per mettere in pratica il mio calcio, per giocare ad alto livello e aiutare la squadra. Qui posso divertirmi in campo. Inoltre sono stato tre anni e mezzo all’Atletico Madrid e non mi è mai stato dedicato un coro, qui al Chelsea invece al primo giorno ce n’era già uno tutto per me».