Chelsea: Jorginho e Kovacic mettono in difficoltà Guardiola

La mediana formata da Jorginho e Kovacic ha messo in grossa difficoltà il Manchester City. Ottima gara da parte del Chelsea

Il Chelsea di Lampard ha messo in grossa difficoltà Guardiola, col City in difficoltà nel pressare bene in avanti. In particolare, il doppio mediano Jorginho-Kovacic ha fatto la differenza. I due centrocampisti hanno giocato vicini tra loro, associandosi con grande qualità ed efficacia. Gli avversari si sono spesso fatti bucare, non riuscendo a prendere le misure.

Un esempio nella slide sopra, che poi è l’azione del gol. Il Chelsea risale palla a terra grazie ai propri due centrocampisti, con un “dai e vai” che supera la pressione avversaria. Kanté in altro è già pronto ad aggredire la profondità.