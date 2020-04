Chelsea, Jorginho: le grandi qualità difensive del brasiliano

Jorginho, anche se criticato, è decisivo negli equilibri del Chelsea. L’italo-brasiliano si esalta nel giocare sulle linee di passaggio

Nonostante una corporatura esile, Jorginho possiede un’intelligenza tattica straordinaria, con letture difensive di grandi livello che aiutano il Chelsea. Accorcia bene la squadra, assorbe i movimenti dei compagni e lavora alla grande sulle soluzioni di passaggio.

Tant’è che, seppur in un campionato frenetico come la Premier, Jorginho è addirittura uno dei giocatori con più intercetti: 2.5 per 90. Solo 4 giocatori hanno una media più elevata. Dato che mostra quali sono i principali pregi dell’ex Napoli.