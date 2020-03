Chelsea: Kante ha statistiche incredibili in fase difensiva

Kante si è molto evoluto tatticamente nelle ultime stagioni al Chelsea. Il francese è molto cresciuto tecnicamente, tant’è che oggi gioca addirittura da vertice alto del tridente di centrocampo, con compiti offensivi. Tuttavia, si è affermato nel calcio che conta come mediano difensivo, e in fase di non possesso ha statistiche incredibili: una quantità pazzesca di palloni recuperati.

N'Golo Kante: Since moving to the Premier League in 2015, @nglkante has made more tackles and interceptions combined (931) than any other player

🥳 The Chelsea midfielder turns 29 today pic.twitter.com/Ofo6twDu1l

— WhoScored.com (@WhoScored) March 29, 2020