Chelsea, l’annuncio di Tuchel: «Kovacic positivo al Covid»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

KOVACIC POSITIVO – «La partita di domani sarà dura, ma i ragazzi ci arrivano freschi e pronti. Sarà una buona occasione per far riposare qualcuno. Non ci sarà Kovacic: Mateo ieri è tornato ad allenarsi con noi con il sorriso ma oggi è risultato positivo al Covid-19. E’ in isolamento. Non ci sarà nemmeno Kante, a rientrare ci sta pensando lui. È un superuomo, è il ragazzo che fa la differenza. Ci manca da molto tempo ma non vuole correre rischi. Anche Jorginho sarà out, ha un problema alla schiena».

KO COL WEST HAM – «Il ko con il West Ham l’ho sentito personalmente. Sei arrabbiato dentro di te quando non vinci. Ti fa sentire molto male, ma fa emergere il bisogno in te di farti avanti e mostrare una reazione».

SAUL – «E’ uno di quelli che ha bisogno di minuti. È sempre nei nostri pensieri. Fatica un po’ con l’intensità, è stato un po’ sfortunato in tutte e tre le partite, ad alta intensità sopra la media. Non si addice alle sue qualità principali».