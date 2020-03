Chelsea Liverpool: come Klopp ha utilizzato Minamino

Minamino ha giocato titolare in Chelsea-Liverpool. Lo spagnolo ha mutato l’assetto tattico dei Reds

Contro il Chelsea, Klopp ha fatto molto turn over. Il tridente offensivo del Liverpool è stato composto da Mané, Origi e Minamino. In realtà, più che 433, si è formato un 4312, come si vede nella slide sopra.

Il talento giapponese, infatti, agiva centralmente ma arretrava spesso la propria posizione, venendo incontro. Origi e Mané erano così più punte che non ali, occupando una zona stretta. Rispetto al solito Liverpool, la volontà era quella di attaccare di più sfruttando gli spazi centrali. Lo scopo, con i movimenti di Minamino, era mandare i difensori avversari fuori posizione.