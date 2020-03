Chelsea Liverpool: le difficoltà difensive di Klopp

Il Liverpool di Klopp è in un periodo opaco. Anche contro il Chelsea si sono viste tantissime difficoltà difensive

Il Liverpool di Klopp non si trova certo nel suo miglior momento di forma. La brutta eliminazione in FA Cup è l’ennesimo passo falso di questo periodo. In particolare, sono preoccupanti le difficoltà difensive dei Reds.

La retroguardia sta proteggendo male la profondità, con gli avversari che verticalizzando da dietro riescono a rendersi pericolosi. Dopo il crollo di Watford, si è visto anche ieri. Un esempio nella slide sopra, in cui la linea difensiva legge male il movimento di Giroud.