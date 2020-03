Chelsea Liverpool: perché Giroud è fondamentale

Giroud ha avuto grande importanza tattica in Chelsea-Liverpool. Le sue sponde hanno consentito di risalire

Giroud ha dato un contributo importante in Chelsea-Liverpool. Oltre a essere stato il giocatore dei blues, insieme a Barkley, con più tiri (3), è stato quello con più passaggi chiave.

Le sue sponde e il suo gioco spalle alla porta sono stati importanti, hanno infatti consentito alla squadra di risalire. Come avvenuto anche in occasione del gol di Barkley, che si vede nella slide sopra: lancio da dietro verso Giroud che attira su di sé Van Dijk. La palla arriva poi a Barkley, con i blues che possono attaccare in transizione.