Chelsea, Lukaku si sfoga: «Tuchel? Serve chiarezza su come vuole impiegarmi»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di ESPN Brasil del rapporto con Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea.

TUCHEL – «Abbiamo parlato un paio di volte per capire cosa vuole da me in campo. Si tratta solo di avere un po’ di chiarezza su come vuole impiegarmi. Io sono multidimensionale. Sono in grado di fare tutto ciò che mi chiede. Posso correre, posso pressare, posso tenere la palla in alto. Quindi penso che nel corso degli anni queste siano le qualità che ho aggiunto al mio gioco. Volevo solo un’opportunità che ho avuto in questa occasione e io sono felice di aver aiutato la squadra».