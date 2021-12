Chelsea, Mount: «Obiettivo Premier League. Possiamo farcela»

Mason Mount, centrocampista del Chelsea, ha espresso le proprie considerazioni sull’operato di Thomas Tuchel

Mason Mount, centrocampista del Chelsea, ha espresso le proprie considerazioni sull’operato di Thomas Tuchel. Le sue dichiarazioni

TUCHEL – «Ha decisamente migliorato il mio gioco offensivo. In carriera non avevo mai giocato così alto come ho fatto con lui. Si tratta di entrare di più in area di rigore, essere più clinici e trovare il passaggio finale. Obiettivi? Il titolo è sempre stato il nostro obiettivo. Vogliamo stare lassù. Più che mai in questa stagione, sentiamo di avere una grande possibilità. Possiamo sicuramente farcela. Abbiamo fiducia ma dobbiamo anche essere umili e concentrati».