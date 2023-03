Chelsea, Potter: «Mudryk sta diventando sempre più forte»

Graham Potter, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Leicester

MUDRYK – «Ha le sue possibilità di giocare, crediamo molto in lui. Quando è arrivato era nel bel mezzo di un pre-campionato, quindi ora giocare in Premier League non è facile, ma giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sta diventando sempre più forte. Domani sarà in squadra e c’è una possibilità che possa giocare».