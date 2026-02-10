Chelsea, Rosenior ammette: «Impressionato da Palmer! Mi sono inserito subito con i giocatori, la strada è questa»

L’allenatore del Chelsea, Liam Rosenior, ha detto la sua sul momento dei Blues e su Cole Palmer in vista del match di FA Cup con l’Hull City

Alla vigilia della FA Cup, il tecnico del Chelsea, Liam Rosenior, ha espresso ottimismo ai canali ufficiali. L’allenatore ha lodato la velocità di apprendimento tattico del gruppo nonostante le poche sedute svolte. Parole al miele per Cole Palmer: il fantasista inglese, reduce dallo show contro i Wolves, è considerato un elemento di classe mondiale imprescindibile per il futuro dei Blues.

LAVORO – «Sì, ci vuole tempo, ma ciò che è stato davvero incoraggiante e piacevole è che i giocatori hanno recepito moltissime informazioni, partecipando a tante riunioni tecniche nonostante le poche sessioni di allenamento, e hanno messo in pratica ciò che volevamo nella maggior parte dei casi. Quindi sì, sono segnali positivi, ma dobbiamo continuare su questa strada».

IL RECUPERO DI PALMER – «Sì, credo che ogni giocatore di classe mondiale sia fondamentale per ciò che si vuole raggiungere. Per me è stato fantastico vederlo divertirsi giocando a calcio e sabato è stato eccezionale vederlo segnare gol a raffica (contro i Wolves, ndr); spero che la sua forma continui così».

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo