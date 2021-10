Chelsea, Rudiger grato a Tuchel: «Mi ha dato una nuova vita...»

Il difensore del Chelsea Rudiger ha espresso la sua gratitudine all’allenatore Thomas Tuchel

Antonio Rudiger, difensore del Chelsea, in una intervista al Guardian ha espresso la sua gratitudine all’allenatore dei Blues Thomas Tuchel.

NUOVA VITA – «Cosa è cambiato con Tuchel rispetto al passato? Non so, io sono sempre lo stesso ragazzo. Lo stesso uomo e lo stesso giocatore. Sono sempre stato come sono adesso e sono sempre stato serio nel mio modo di fare, in campo e fuori. Tuchel mi ha dato una nuova vita. Non mi ha detto “Devi essere così, devi essere un oratore nello spogliatoio”. Mi ha solo detto di essere quello che sono in campo, di dimostrare tutto sul terreno di gioco e così sto facendo. Mi ha detto cosa si aspettava da me: la mia aggressività in campo e l’essere leader».