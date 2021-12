Chelsea, Thiago Silva: «Premier League campionato più intenso d’Europa»

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in Premier League: le sue dichiarazioni

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha fatto un bilancio del cammino dei Blues in Premier League. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

PREMIER LEAGUE – «Abbiamo perso contro il West Ham, ma paradossalmente abbiamo giocato meglio di quanto abbiamo fatto contro il Watford (vittoria ndr), ma una squadra al nostro livello non dovrebbe permettere ad un avversario di vincere così quando la partita è sotto controllo. È difficile da accettare, ma non si deve storcere il naso. Questo campionato è difficile non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Al momento il calendario è molto serrato, gli infortuni sono tanti e non solo per il Chelsea. Questo è il campionato più intenso d’Europa. Bisogna cambiare qualcosa nella squadra e questo si paga. Il calcio non è uno sport individuale, ma uno sport di squadra. Ora non dobbiamo abbassare la testa, ma dobbiamo essere pronti per la prossima partita, perché non possiamo cambiare quello che è già successo. Tuttavia, possiamo cambiare il futuro».