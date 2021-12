Chelsea, Tuchel: «Giocare col West Ham è sempre dura»

L’allenatore del Chelsea Tuchel ha parlato dopo la sconfitta contro il West Ham

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha analizzato la sconfitta nel derby in casa del West Ham per 3-2.

PARTITA – «Non direi che abbiamo giocato male, è stata una gara ben fatta, contro una buona squadra. Giocare qui è dura, e abbiamo commesso troppi errori individuali venendo puniti puntualmente. Il retropassaggio di Jorginho? Non è stata l’idea migliore che potesse venirgli in mente. Dare quel pallone all’indietro non era la cosa migliore da fare. Il terzo gol è stato molto strano, non abbiamo concluso molte occasioni commettendo tanti errori. Dobbiamo essere più precisi, riducendo al minimo gli errori».