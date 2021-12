Chelsea, Tuchel: «Non vado a caccia dei non vaccinati. Scelta libera»

Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato delle numerose assenze in vista della sfida di Coppa di Lega contro il Brentford

INFORTUNI E COVID – «Non voglio farmi coinvolgere e puntare il dito o andare a caccia di persone non vaccinate. È una scelta libera. Io posso avere un’opinione ma anche un giocatore può avere un’opinione. Non possiamo costringere le persone a vaccinarsi e non cambierò idea al riguardo. Io sono vaccinato, ho preso questa decisione da solo e basta. Ma non sono l’esperto sull’argomento».