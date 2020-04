Chelsea, Willian: perché il brasiliano è fondamentale per Lampard

Senza più Hazard, è cresciuto ancora il peso di Willian nel Chelsea. Il brasiliano è il più grande generatore di occasioni della squadra di Lampard

A causa del blocco del mercato, Lampard sta lanciando tanti giovani nel corso della sua prima stagione al Chelsea. Tuttavia, Willian continua ad essere una pedina fondamentale per i blues: senza più Hazard, è lui il principale leader della fase offensiva, la pedina a cui la squadra si aggrappa.

Non a caso, è il principale generatore di occasioni della squadra. Fin qui ha totalizzato 5 assist (record), con 0.28 Expected Assists per 90′. Tra i primi anche per passaggi chiave ogni 90′, ben 2.43.