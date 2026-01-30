Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. La storia, le caratteristiche tecniche e l’identikit del centrocampista

Chi è Darryl Bakola, nuovo acquisto del Sassuolo. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo centrocampista neroverde

Con il gong finale della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, il Sassuolo piazza un importante colpo in prospettiva assicurandosi Darryl Bakola, promettente centrocampista classe 2007 in arrivo dall’Olympique Marsiglia. L’operazione, conclusa a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro (più bonus e percentuale sulla futura rivendita), testimonia la fiducia del club emiliano nelle potenzialità del ragazzo e la costante volontà di investire su giovani talenti internazionali da valorizzare in Serie A.

Bakola è un centrocampista centrale moderno e versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di mezzala. Tecnica, visione di gioco e abilità negli inserimenti senza palla sono le sue armi migliori, abbinate a una buona struttura fisica e a un dinamismo notevole per la sua età. Nonostante i suoi 18 anni appena compiuti, ha già assaggiato il calcio dei grandi: cresciuto nel settore giovanile dell’OM dopo le esperienze ad Asnières, RC France e Red Star, è stato aggregato alla prima squadra nell’estate del 2024. L’esordio in Ligue 1 è arrivato nel gennaio 2025 contro il Le Havre, seguito dal debutto in Champions League a novembre contro il Newcastle, match in cui ha anche servito un assist. Vanta inoltre diverse presenze con le nazionali giovanili francesi dall’Under-17 all’Under-20.

La sua giovane carriera ha vissuto anche un momento di grande spavento lo scorso 17 agosto, quando durante la prima gara stagionale dell’OM ha accusato un malore in campo, fortunatamente risolto senza conseguenze. Ora per Bakola si aprono le porte della Serie A alla corte di Fabio Grosso. In ottica fantacalcio, il francese rappresenta una scommessa intrigante: difficile immaginarlo subito titolare inamovibile, ma l’importante investimento del club suggerisce che potrebbe ritagliarsi uno spazio crescente nelle rotazioni del centrocampo neroverde da qui a fine stagione.