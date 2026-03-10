Chi è Kinsky, il portiere del Tottenham scelto al posto di Vicario e sostituito dopo 17 minuti da incubo in Champions

Chi è Kinsky, dalla sorpresa alla disfatta: identikit del portiere del Tottenham sostituito dopo 17’ in Champions

Antonin Kinsky difficilmente dimenticherà il suo debutto in Champions League, una serata che si è trasformata rapidamente in un incubo per lui e per i tifosi del Tottenham. Igor Tudor lo aveva schierato a sorpresa dal primo minuto contro l’Atletico Madrid, preferendolo a Vicario, ma la sua partita è durata poco più di un quarto d’ora. Due errori gravissimi, costati altrettanti gol, hanno convinto il tecnico a richiamarlo in panchina e a inserire l’italiano per evitare che la situazione precipitasse ulteriormente.

La scelta di Tudor aveva già destato sorpresa alla vigilia: Kinsky, arrivato dallo Slavia Praga nel gennaio 2025 per circa 16,5 milioni di euro, aveva collezionato solo due presenze in EFL Cup e nessun minuto in Premier League. L’emozione del debutto europeo si è trasformata in un peso insostenibile. Prima uno scivolone goffo che ha regalato palla agli avversari, poi un clamoroso “buco” in area che ha portato allo 0-3: in appena 16 minuti il giovane portiere ceco ha compromesso la gara, mostrando insicurezza e difficoltà evidenti.

Tudor, constatata la situazione, ha deciso di sostituirlo al 17’, mentre dagli spalti del Metropolitano arrivavano applausi ironici dei tifosi dell’Atletico. Kinsky ha lasciato il campo visibilmente scosso, consolato dai compagni e accompagnato nel tunnel tra frustrazione e amarezza. Una serata da dimenticare, che conferma come il portiere non sia ancora riuscito a garantire piena affidabilità quando chiamato in causa con la maglia degli Spurs.