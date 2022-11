Chi vincerà il campionato di Serie A 2022 – 2023 e quali sono le candidate elle posizioni Champions?

Questa è la domanda da un milione dobloni alla quale è difficile rispondere senza conoscere i pronostici calcio serie A soprattutto perché il campionato è appena cominciato.

Nonostante l’ottimo avvio di stagione del Napoli, ancora tutto è possibile e la classifica delle prime 6 squadre è molto corta, racchiusa in poco più di 6 punti.



Da Mourinho a Ronaldo il Fenomeno, tutti gli specialisti, calciatori, allenatori, esperti del settore, hanno espresso il loro parere e continuano a farlo, mettendo sul podio le proprie squadre del cuore o quelle che credono possano scalare la classifica. Analizziamo più a fondo questo campionato per scoprire quali saranno le squadre che domineranno l’attuale stagione di serie A in corso.

La Roma di Mourinho è sottovalutata: pronta a chiudere fra le prime 3

La Roma vincente Serie A è quotata a 8.50 ma sicuramente lo Special One è pronto a compiere il secondo Mouracolo con i Giallorossi, dopo aver riportato in Italia una Coppa Internazionale pochi mesi fa proprio con la Roma, ossia la conference League. Determinante, sarà il ritorno di Dybala in campo, tuttavia, il grande Mou può contare su una rosa di altissima qualità tattica che vince di misura e si mantiene in alto nonostante un avvio non troppo entusiasmante. Roma ancora sottovalutata pronta a fare molto di più, arrivando a chiudere il campionato sicuramente fra le prime tre in classifica.

Atalanta vincente quotata a 9: dobbiamo crederci?

Quest’anno la Dea deve dedicarsi soltanto al campionato e alla Coppa Italia, infatti la spensieratezza di questa stagione sta premiando i Nerazzurri di Gasperini che combattono fra il primo e il secondo posto e hanno avuto un inizio superlativo. La quota a 9 per la vittoria dello Scudetto in Serie A dell’Atalanta, probabilmente è anche troppo alta, questa squadra è reduce da ottimi campionati negli ultimi anni, a parte l’ultima stagione che è stata un po’ sottotono, tuttavia, anche in Champions ha dimostrato più volte di saper dare spettacolo, nonostante non abbia mai raggiunto risultati degni di nota oltre i quarti di finale.

Il Napoli è favorito e la sua vittoria dello scudetto è quotata a 2.75

Di tutte le squadre in lotta per lo Scudetto, il Napoli è la più favorita e nelle prime 10 gare in questo campionato ha stracciato via Inter, Juventus, Roma e Milan, almeno dal punto di vista delle quote. Certo, il campionato è ancora lungo e l’obiettivo dichiarato del Napoli è sicuramente la Champions, ma proprio per l’imprevedibilità di questa stagione, i Partenopei, se solo riuscissero a prolungare il loro stato di forma attuale oltre i mesi di gennaio e marzo, potrebbero davvero raggiungere il sogno tanto atteso del terzo scudetto. La banda di Spalletti sta facendo bene anche in Champions League e ci sono tutti i presupposti per pronosticare un Triplete degli Azzurri: missione impossibile ho realmente fattibile?

I diavoli pronti a bissare lo scudetto

Il Milan in campionato sta avendo un andamento altalenante, dovuto soprattutto ai numerosi infortuni che come ogni anno colpiscono la rosa di Pioli e sono causa di incostanza. Tuttavia, in Champions League i Rossoneri stanno dando il massimo e tutti i risultati lasciano presagire che quest’anno, il Milan sarà una delle protagoniste non solo del campionato di Serie A ma ritornerà anche a splendere in Europa, tentando il tutto per tutto per vincere la sua ottava Champions o l’Europa League. La vittoria dello Scudetto per i Rossoneri è quotata a 3, dopo il Napoli è la seconda squadra favorita in Serie A.