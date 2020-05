Chiellini: «Kean, a volte arrivava in ritardo agli allenamenti ma è diverso da Balotelli»

C’è spazio anche per Moise Kean nell’autobiografia di Chiellini “Io, Giorgio”. Ecco cosa ha scritto il difensore della Juve

All’interno dell’autobiografia di Chiellini, “Io, Giorgio” c’è spazio anche per l’ex Juve Moise Kean. Ecco cosa ha scritto il capitano bianconero a proposito dell’attaccante.

KEAN – «Cassano sì, aveva i tempi del calcio, è diverso dagli altri. Balotelli ha solo il tiro. C’è chi adesso gli paragona Moise Kean, un ragazzo che appare ribelle e ingestibile, ma è del tutto diverso da Mario. Certo, nelle giovanili della Juventus è stato messo molte volte in punizione, ma quando poi ha giocato in prima squadra si è sempre mostrato molto rispettoso verso il gruppo. Qualche volta non sente la sveglia e arriva in ritardo, ma sono comportamenti che è possibile cambiare senza difficoltà».