Chiellini: «Le due partite contro l’Inter sono state il momento più alto della stagione»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport tra ricordi della sua carriera e la presentazione del libro. Le sue parole

Giorgio Chiellini ha parlato a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport: di seguito le parole del difensore sull’impatto di Sarri.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

IMPATTO SARRI – «Non è stato facile stravolgere la squadra. Anche per colpa del mio infortunio e dei problemi al ginocchio di Cristiano. Abbiamo avuto alti e bassi, per fortuna per l’ultima partita. Lasciare con una vittoria contro l’Inter anziché con la sconfitta contro il Lione è diverso. Le due sfide con i nerazzurri il nostro momento più alto».