Juventus, Chiellini: «Orgoglioso della mia carriera. Ma non è finita»

Il difensore Giorgio Chiellini è stato ospite di Casa Sky Sport: le dichiarazioni del capitano della Juventus

Giorgio Chiellini è l’ospite d’onore di Casa Sky Sport. Il difensore e capitano della Juventus ha parlato della sua esperienza in bianconero e svelato alcuni aneddoti curiosi.

CORONAVIRUS – «Sono stati due mesi difficili e strani per tutti. Io ho chiuso il primo mese chiuso nel centro sportivo in quarantena. Poi sono riuscito a tornare dalla mia famiglia. Se riesco a scindere le cose, capisco che non passerò mai più tanto tempo con la mia famiglia. Sono stati giorni difficili ma giorni belli, perché ti isoli e non parli con nessuno ma riscopri i valori che il lavoro, vivendo a mille all’ora, a volte ti fa dimenticare».

CHIELLINI – «Un calciatore della Juventus, della Nazionale che ha fatto tanti anni di carriera e si è tolto tante soddisfazioni. Quando mi guardo indietro e vedo le foto in cui sono più giovane o con più capelli, sono orgoglioso. Ancora non è finita, ma ho pensato che fosse arrivato il tempo di fare un po’ il punto sulla mia carriera. Tanto del libro era partito in estate, l’idea era quello di chiudere per Natale. Poi è capitato l’infortunio e quindi volevamo far coincidere la fine del libro con l’infortunio. Recuperato dall’infortunio, è arrivato qualcosa di ancora più grande».

POST CARRIERA – «Qualche idea me la sono fatta. Mi piacerebbe fare un percorso dirigenziale, capire quali saranno le mie qualità migliori nella vita e nell’ambito lavorativo. Mi vedo più in quel ramo ma non come allenatore. Il calcio è la mia passione, la mia vita, sarà difficile staccarmene. Voglio provare a godermi gli ultimi anni, non so se saranno uno o due, ma penso di aver qualcosa ancora da dare in campo».