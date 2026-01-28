Chiellini prima di Monaco Juve: «Cerchiamo di qualificarci tutte e 4 le italiane. Kolo Muani? Non è il caso di parlarne, ecco dove dobbiamo migliorare»

Il dirigente della Juventus, Giorgio Chiellini, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di Champions League contro il Monaco

Intervenuto nel corso del prepartita di Monaco Juve, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

CALCIO ITALIANO – «Purtroppo ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L’Inter che l’anno scorso ha fatto una campagna importante in Champions ha qualche punto in meno. Sappiamo l’importanza che ha arrivare a fine anno con cinque squadre in Champions. È vero anche che alcuni stanno facendo fatica a integrarsi, uno cerca sempre di integrarsi ma non è semplice. Intanto cerchiamo di qualificarci tutte e quattro»

AUTOSTIMA – «La classifica è importante, sul fatto di giocare il ritorno in casa è un vantaggio importante senza guardare tutti i fattori economici. Ci sarà qualche ricambio ma era inevitabile visto le tante partite che ci aspettano. Loro hanno tante buone individualità, c’è grande rispetto e consapevolezza che in Champions è sempre difficile»

KOLO MUANI – «Il Tottenham gioca stasera come noi e non è neanche il caso di parlarne. Kolo qui è stato bene e ha fatto molto bene ma non è un giocatore della Juventus. Vediamo cosa succederà in questi giorni, vogliamo dare una mano al mister ma non riesco a fare percentuali o altro»

DOVE L’ITALIA DEVE MIGLIORARE – «C’è un gap importante che a livello economico ci sta affliggendo, in questo momento c’è bisogno di un aiuto dal Governo e quello potrebbe permetterci di rilanciarci. Il decreto crescita ci ha aiutato. La Nazionale? Il processo credo sia un po’ più lungo ma i giovani stanno pian piano giocando, non c’è più tutta questa paura. Ci vorranno però 5-10 anni a essere buono»

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PROMO CHAMPIONS LEAGUE

Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.

Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€

Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet