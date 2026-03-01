Hanno Detto
Chiellini prima di Roma Juve: «Parleremo con Spalletti, non vedo nessun altro su questa panchina». Poi la battuta su Chiello a Sanremo
Il dirigente dei bianconeri, Giorgio Chiellini, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato tra la Roma e la Juventus
Intervenuto nel corso del prepartita di Roma Juve, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini si è espresso così presentando il big match della 27^ giornata di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
COMPETERE CONTRO LA ROMA – «La Roma è una squadra forte con un allenatore forte, ci aspettiamo di lottare fino all’ultima partita. Oggi è importante, dobbiamo recuperare qualche punto in campionato ma a prescindere dal risultato ci sarà da lottare fino all’ultimo per la Champions».
DELUSIONE E ORGOGLIO – «Non finisce domani, è una partita importante per entrambe le squadre. Io credo che ci arriviamo bene perché a parte la gara col Como la squadra ha dato dimostrazione di solidità e forza, sta mettendo dentro quella fiducia e consapevolezza. Oggi mi aspetto una prestazione matura e da Juventus come c’è stata mercoledì e un po’ in tutte le altre partite».
SPALLETTI – «Ora lo step è la partita, poi purtroppo avremo più tempo per metterci a discutere con Luciano ma l’ho detto più volte che non vedo nessuno altro sulla panchina della Juve».
CHIELLO – «Ho scoperto che c’è un altro Chiello più bravo di me a cantare, lo inviterò una volta allo Stadium».
Ultimissime
video
Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...