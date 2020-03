Chiellini racconta: «Sto bene e non ho sintomi. Ecco come passo le mie giornate»

Giorgio Chiellini ha raccontato come sta passando il periodo di isolamento durante la diretta Youtube nel programma “A Casa con la Juve”

Giorgio Chiellini ha parlato nel programma a tinte bianconere “A Casa con la Juve” di come sta passando le giornate in periodo di quarantena. Il capitano della Juve ha anche risposto alle tante domande dei tifosi.

ISOLAMENTO – «Sto bene prima di tutto, che è la notizia più importante. Abbiamo fatto il tampone ieri e sono in attesa di notizie ma non ho sintomi. Ho deciso di rimanere al J Hotel perché ho la famiglia a Livorno da quasi due mesi. Passo la giornata come tanti, faccio qualche esercizio, leggo, ho rispolverato la playstation. Faccio videochiamate con famiglie e amici».