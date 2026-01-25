Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui…»

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni tra campo e mercato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Napoli, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini si è espresso così su alcuni temi legati anche al calciomercato.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARTITA – «C’è grande voglia di scendere in campo e provare a vincere. Sarà difficile, affrontiamo i campioni d’Italia. Ma stiamo costruendo qualcosa, la partita di mercoledì ha avuto un peso. Abbiamo vinto nonostante le difficoltà contro una squadra di livello europeo. Stiamo costruendo mattoncini dopo mattoncino una bella casa. Oggi abbiamo una bella occasione insieme a questo pubblico per goderci questa partita».

LA MOTIVAZIONE EXTRA CHE TRASMETTE CONTE – «Queste partite non hanno bisogno di motivazione extra, c’è sempre voglia di vincere le grandi partite. Se la giocheranno consapevoli delle loro qualità e della nostra forza. Dovremo stare attenti. Ma questa partita va oltre le motivazione aggiuntive».

EN-NESYRI – «Situazione abbastanza semplice, siamo andati a parlare col ragazzo che ha espresso alcuni dubbi sulla formula. Per noi è una trattativa chiusa, non vogliamo e possiamo acquistare a titolo definitivo. Vediamo cosa capiterà nei prossimi giorni, ma per noi questa è una trattativa chiusa».

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIELLINI PRE JUVE NAPOLI