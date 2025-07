Chiesa-Atalanta, la situazione intorno all'interesse nerazzurro per l'attaccante ex Juve. Il punto - Calcio News 24

Chiesa-Atalanta, la situazione intorno all’interesse nerazzurro per l’ex attaccante della Juventus. La situazione

L’Atalanta è alla assolutamente alla ricerca di grandissime occasioni per l’attacco, e tra queste potrebbe esserci un altro “ritorno” a casa dei cosiddetti italiani che all’estero hanno fallito (e che hanno voglia di riscattarsi in Serie A).

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, Federico Chiesa vuole ritornare in Italia. L’entourage dell’ex Juve ha fatto sapere a 4-5 club di Serie A delle intenzioni del ragazzo: tra questi c’è anche la Dea.

Per l’Atalanta Federico Chiesa è un profilo offensivo valutabile. Al momento nessuna offerta, ma se dovesse essere individuato come il profilo ideale per il dopo Lookman potrebbe esserci un pressing. Staremo a vedere come si evolverà la situazione (considerando che ci sono in lista anche altri attaccanti).

Calciomercato Atalanta, la situazione per quanto riguarda le trattative

Sotto il profilo delle altre trattative invece, il calciomercato dell’Atalanta vede i nerazzurri abbastanza attivi sia in entrata che in uscita: Moreira è seguito per la fascia la trattativa vedrà la Dea intenzionata a spingere il piede sull’acceleratore, mentre per Lookman si pretendono i classici 50 milioni di euro senza scendere a compromessi.

Atalanta Juve, il comunicato sul trofeo Bortolotti

IL COMUNICATO

L’ultima prova generale prima dell’inizio del nuovo campionato di Serie A Enilive sarà non solo una amichevole di grande richiamo ma anche l’occasione di vedere all’opera a Bergamo l’Atalanta di mister Jurić: sabato 16 agosto i nerazzurri affronteranno infatti la Juventus nel Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.

La partita avrà inizio alle 20.45 e sarà un significativo banco di prova in vista dell’esordio in campionato che vedrà De Roon e compagni sfidare a Bergamo il Pisa domenica 24 agosto.

Sarà però anche una sempre sentita occasione per ricordare insieme a tutti i tifosi due figure importanti nella storia dell’Atalanta, quali Achille e Cesare Bortolotti, in quella che sarà la 26ª edizione del trofeo dedicato ai due indimenticabili e indimenticati Presidenti. A fine partita, come da tradizione, verranno assegnati il Premio “Valter Polini” al giocatore più corretto e il Premio “Mario Bresciani” al miglior giocatore della partita.

Dopo le ultime sei edizioni che avevano visto coinvolte formazioni straniere, l’avversario torna a essere una squadra italiana, nell’occasione la Juventus, che aveva già partecipato all’edizione in onore di Cesare Bortolotti nel maggio del 1992 con la formula del triangolare cui aveva partecipato anche il Borussia Dortmund.