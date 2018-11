Chiesa è un incubo per tutti i difensori, ma Calabresi ha trovato il modo per fermarlo: peccato che non sia regolare!

Che Chiesa sia un talento è risaputo, così come è risaputo che spesso i difensori con lui vadano in difficoltà, perché saltati dopo i suoi dribbling secchi. In Bologna-Fiorentina, ad accorgersi delle sue notevoli capacità è stato Calabresi che, però, ha anche trovato il modo di fermarlo. Peccato per lui che il metodo utilizzato non sia certamente regolare e infatti è stato ammonito dall’arbitro Di Bello. Nell’occasione, infatti, il difensore del Bologna si è letteralmente aggrappato ai pantaloncini dell’esterno viola.