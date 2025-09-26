Federico Chiesa è stato riammesso in lista dal Liverpool. Il punto - Calcio News 24

Federico Chiesa torna nella Lista A del Liverpool: ufficiale il via libera della UEFA

La UEFA ha approvato la richiesta del Liverpool per reintegrare Federico Chiesa nella Lista A per la fase a gironi della Champions League. L’attaccante italiano prenderà il posto di Giovanni Leoni, recentemente infortunatosi, e sarà subito disponibile per la delicata trasferta di Istanbul contro il Galatasaray.

La decisione è stata resa possibile dal nuovo regolamento UEFA, che consente ai club di effettuare una sostituzione nella rosa europea in caso di infortunio o malattia prolungata – condizione definita da un’assenza minima di 60 giorni. Anche se il Liverpool non ha ancora emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Leoni, fonti vicine al club parlano di una lesione al legamento crociato anteriore, che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Federico Chiesa, inizialmente escluso dalla lista Champions da Arne Slot, era stato uno dei nomi più discussi nella fase di registrazione delle rose. La sua esclusione aveva suscitato perplessità tra i tifosi, anche alla luce del suo ottimo inizio di stagione: suo è stato infatti il gol decisivo nella vittoria contro il Bournemouth in Premier League. Ora, grazie alla normativa UEFA, Chiesa ha finalmente l’occasione di dimostrare il proprio valore anche in campo europeo.

Il tecnico Arne Slot aveva già parlato apertamente della scelta di non includere subito Federico Chiesa nella lista principale. In conferenza stampa il 12 settembre aveva spiegato: “Gli ho parlato personalmente. Non era contento, ma ha capito le mie ragioni. La sua risposta è stata esemplare: ha continuato ad allenarsi con impegno, mettendosi a disposizione per campionato e coppe nazionali”. Un atteggiamento che ha pagato, visto il ripescaggio ufficiale arrivato oggi.

Con l’ingresso di Federico Chiesa nella rosa europea, il Liverpool guadagna un’arma in più per la fase a gironi. Il suo rientro rappresenta non solo un’opportunità per la squadra, ma anche un’occasione personale di rilancio in campo internazionale, dopo un avvio di stagione positivo ma condizionato da scelte tecniche.

La trasferta in Turchia sarà quindi il primo banco di prova per Chiesa, pronto a sfruttare questa nuova chance per diventare protagonista anche in Champions League.