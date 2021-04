Chiesa: «L’obiettivo di quest’anno è arrivare tra le prime quattro»

Federico Chiesa, esterno della Juve, ha parlato prima della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni

ATALANTA – «Oggi è uno scontro diretto, dobbiamo mettere tutto in campo. L’obiettivo di quest’anno è arrivare al quarto posto e ottenere la Champions. Non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto ma l’obiettivo adesso è arrivare in Champions».

RONALDO – «Ha avuto un problema ma ci sono altri campioni che possono fare la differenza in questa partita»