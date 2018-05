Per Chiesa Napoli pronto a tutto, ma la Fiorentina è un muro. Intanto Jorginho se ne va in Premier e Fabian Ruiz è a un passo, mentre Rui Patricio è in attesa

Jorginho pronto a lascia, Fabian Ruiz in arrivo, Rui Patricio in stand-by, Federico Chiesa in mente: il Napoli pensa in grande per il calciomercato. Partiamo dal portiere e dai problemi per Rui Patricio dello Sporting CP. Sembrava tutto fatto per il portoghese, ma i media lusitani non sembrano più così ottimisti sull’affare. Il Napoli avrebbe bloccato l’affare Rui Patricio, un’operazione che oscilla tra i dieci e i quindici milioni di euro, perché starebbe sondando altre piste. Potrebbe tutto risolversi in pochi giorni, ma comunque c’è da registrare una frenata.

Il vero obiettivo del mercato del Napoli, per il momento, risponde al nome di Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è il preferito di De Laurentiis e di Giuntoli e pare che sia stata fatta nelle ultime ore una nuova offensiva. Cinquanta milioni di euro sul piatto, prendere o lasciare. In più, due giocatori a scelta: uno di questi sarebbe stato Marko Rog. Stando a La Gazzetta dello Sport anche Ancelotti, che a Parma lavorò col papà di Chiesa, si sarebbe mosso con una telefonata al genitore. La Fiorentina però non ci sente da quell’orecchio e non vuole dar via Chiesa neppure dopo una proposta così. Di sicuro il Napoli non mollerà.

Così come non mollerà per Fabian Ruiz, che è davvero a un passo. Il centrocampista del Betis costa trenta milioni di euro e ora il Napoli è avanti sulle big spagnole per prenderlo. Inoltre, gli azzurri faranno spazio allo spagnolo vendendo Jorginho. L’italo-brasiliano è pronto a lasciare e dire sì al Manchester City, che ha vinto il derby col Manchester United. Jorginho andrà da Guardiola per cinquanta milioni di euro, quella somma potrà essere utilizzata per arrivare a Ruiz. Ma è Chiesa a occupare i pensieri del Napoli.