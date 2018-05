Thomas Meunier Napoli, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha chiesto il belga per la fascia destra: in uscita dal PSG, il classe 1991 è nel mirino della Juventus

Arrivato nell’estate 2016 dal Club Bruges per 6 milioni di euro, Thomas Meunier è sempre più vicino all’addio al Paris Saint Germain. Dopo una stagione da protagonista, il belga non ha trovato spazio alla corte di Unai Emery complice l’arrivo di Dani Alves: 24 presenze tra Ligue 1 e Champions League perlopiù da subentrato. E con l’arrivo di Thomas Tuchel la situazione non è destinata a mutare, anzi. Sulle sue tracce c’è la Juventus, a caccia dell’erede di Stephan Lichsteiner, ma non solo…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, Thomas Meunier è finito nel mirino del Napoli: Carlo Ancelotti è un suo grande estimatore e ha chiesto alla dirigenza il suo acquisto. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta studiando la situazione ed è pronto a lanciare l’assalto: in scadenza 30 giugno 2020, il belga è sulla lista dei cedibili del PSG e si profila un testa a testa tutto italiano, anche se alcuni club di Premier League hanno sondato il terreno con il suo entourage. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni, prevista bagarre per l’ex Club Bruges…