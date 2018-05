Lichtsteiner ha scelto: l’ex Juventus firma per l’Arsenal

Accordo praticamente raggiunto tra i Gunners e l’entourage del calciatore svizzero: i dettagli del contratto di Lichtsteiner con l’Arsenal

Stephan Lichtsteiner ha confermato ufficialmente l’addio alla Juventus nella partita finale del campionato di Serie A 2018/2019 e adesso il suo futuro si tinge di Arsenal. La notizia del giorno è proprio questa: c’è una destinazione praticamente quasi sicura per il terzino svizzero ex Lazio e Juventus. Lichtsteiner, sette anni alla Juventus conditi da altrettanti Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe, andrà all’Arsenal.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, infatti, l’esterno svizzero ex Lille è pronto a iniziare una nuova avventura nel calcio europeo, la prima in Inghilterra. Sarà la Premier League la prossima destinazione di Licht: l’Arsenal è praticamente vicinissimo a raggiungere l’accordo definitivo con l’esterno destro. La trattativa tra i Gunners e l’entourage del calciatore è spedita: a breve il classe 1984 firmerà un contratto che lo legherà all’Arsenal fino al 30 giugno 2019. Nei mesi scorsi l’ex Juventus aveva detto no prima all’Inter e poi al Borussia Dortmund, adesso la sua carriera proseguirà in Premier League dove lo attende l’Arsenal del neo-arrivato Unal Emery, che sostituirà Arsene Wenger dopo il ventennale sulla panchina londinese per il francese.