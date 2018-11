Dopo l’ufficialità di Di Carlo sulla panchina del Chievo, è ora di pensare al modulo e alla probabile formazione

Dopo la breve parentesi chiamata Ventura, il Chievo di appresta ad una nuova avventura targata Di Carlo. Per l’allenatore classe ’64, si tratta della sua terza esperienza sulla panchina dei clivensi. Infatti, Di Carlo aveva già allenato la formazione di Verona nel 2008-2010, e nel 2011-2013. E ora ritorna in Serie A dopo 3 anni di Serie B tra Spezia e Novara. L’arrivo di Ventura non aveva portato a grandi cambiamenti sulla panchina del Chievo. Infatti, nell’arco di 4 partite, è arrivato solamente un pareggio per 2-2 contro il Bologna in casa. Per il resto, è stata un’avventura totalmente da dimenticare per l’ex Ct della Nazionale Italiana. Ventura, inoltre, non era riuscito incidere neanche dal punto di vista del modulo. Infatti, il cambio modulistico dal 4-3-1-2 di D’Anna e di Maran al 3-5-2, non ha apportato nessun tipo di cambiamento. Anzi, i risultati per certi versi son stati anche peggiori. Basti vedere al 5-1 subito in casa contro l’Atalanta, o il 2-0 contro il Sassuolo.

Chievo, con Di Carlo sarà nuovamente 4-3-1-2?

Con Di Carlo la situazione dovrebbe cambiare e, a meno che di clamorosi ribaltoni, il neo allenatore del Chievo dovrebbe optare per un ritorno al 4-3-1-2 tanto caro al club clivense. Già nelle sue precedenti esperienze sulla panchina dei veronesi, Di Carlo aveva usato questo modulo. Infatti, tra le 49 partite allenate tra il 2011 e il 2013, più della metà son state caratterizzate dal 4-3-1-2. Tuttavia, se torniamo alla sua prima esperienza nel club di Verona, notiamo come su 69 partite allenate tra il 2008 e il 2010, Di Carlo abbia utilizzato in più occasioni il 4-4-2. Probabile quindi che nella sua esperienza possa utilizzare entrambi con la possibilità di esprimere anche un 4-3-3, modulo caro all’allenatore di Cassino.

Chievo, probabile formazione con Di Carlo

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Tomovic; N. Rigoni, Obi (Radovanovic), Hetemaj; Giaccherini; Birsa, Stepinski. Allenatore: Di Carlo