Mazzarri cauto: «Ora la classifica conta fino a un certo punto»

Toro reduce da un periodo tra luci e ombre, Walter Mazzarri non fa drammi: le parole del tecnico granata alla vigilia della sfida contro il Chievo Verona

Reduce dallo 0-0 contro l’Atalanta, il Torino è atteso domani dall’ostica trasferta del Bentegodi contro il Chievo. Ecco l’analisi in conferenza stampa del tecnico granata Walter Mazzarri: «Il Chievo è un avversario tosto. In questo periodo la classifica conta fino a un certo punto per tutti, anche se i risultati non sono arrivati a volte. Quello di Verona è un campo tradizionalmente ostico, noi lo scorso anno abbiamo faticato». Prosegue l’ex tecnico dell’Inter: «Tante persone guardano le statistiche, ma il calcio è fatto di tante cose: bisogna guardare le prestazioni, attraverso queste devono arrivare i risultati».

Continua Walter Mazzarri: «Gli episodi influiscono: magari una volta sbagli un gol oppure giochi bene fino alla trequarti e sbagli l’ultimo passaggio». Poi un commento sull’ultima gara contro l’Atalanta: «Nel finale avevo inserito Zaza per tentare di vincere la partita: l’Atalanta aveva corso tanto, ma purtroppo un calciatore aveva i crampi». Infine una battuta sulle condizioni di Iago Falque, con l’esterno spagnolo non al meglio: «Farò il possibile per portarlo con me, ma mi auguro che non ci sia bisogno di lui».